赤色灯滋賀県警は15日、業務を通じて知り合った女性の個人情報を知人に漏らし、この女性に自分に連絡するよう要求したなどとして、地方公務員法（守秘義務）とストーカー規制法（ストーカー行為）にそれぞれ違反した疑いで、20代男性巡査を書類送検し、本部長訓戒処分としたと発表した。いずれも5月28日付。書類送検容疑は、巡査は3月5日ごろから6日ごろの間、知人に女性の情報を漏えい。この知人が別の人物を介して、巡査の交