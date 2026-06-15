ラグビーリーグワン1部の東京SGは6月15日、今季での引退、退団選手・スタッフを発表した。引退選手は6人、退団選手も6人で、小野晃征ヘッドコーチの退団も発表された。SH福田健太（29）も退団する。福田は明大から2019年にトヨタに加入。23年のW杯日本代表にも選ばれ、通算7キャップを持っている。24年に東京SG入りし、今季はレギュラーシーズン15試合とプレーオフ3試合に出場していた。引退選手は、すでに発表されているSH