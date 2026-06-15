１５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて１５銭円高・ドル安の１ドル＝１６０円１２〜１３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４４銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８５円８３〜８７銭で大方の取引を終えた。