サッカー元日本代表の鈴木啓太さんが、オランダ戦で生まれた鎌田大地選手のゴールについて解説しました。このゴールが生まれたのは1点ビハインドで迎えた後半43分。コーナーキックにあわせFW小川航基選手がヘディングすると、ボールは近くにいたMF鎌田大地選手の頭に当たり、軽く軌道を変えながらゴールに飛び込みました。このプレーについて鈴木さんは、最初に伊東純也選手のコーナーキックを称賛。「クロスの質が良かった、相手