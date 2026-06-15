7月26日から放送されるTBS系日曜劇場「VIVANT」（日曜午後9時）第2シーズンのキービジュアルが15日、解禁された。23年7月期に放送された第1シーズンの続編で、前作のラストシーンから幕を開ける。国際テロ組織・テントをめぐる任務から帰還した矢先、乃木憂助（堺雅人）の目に飛び込んできたのは、ほこらに置かれた赤いまんじゅう。それは別班の緊急招集を告げるサインだった。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベ