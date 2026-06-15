9月13日に宮城・亘理町で開催される「東北未来芸術花火」が、今年は桑田佳祐（70）の楽曲のみで打ち上げられることが15日、発表された。東北未来芸術花火は、22年に東北の復興と未来への願いを込めて初開催された。5度目となる今年は「東北未来芸術花火2026〜明日へのマーチ桑田佳祐SP〜」と題した特別プログラム。東日本大震災以降、東北に心を寄せて活動してきた桑田のソロ楽曲が使用される。芸術花火は、リズムや曲調にシンク