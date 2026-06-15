ホスト国の1つとして2026W杯を戦うアメリカ代表は、グループステージ初戦でパラグアイ代表を4-1で撃破。それに大きく貢献したのが2ゴールを挙げたモナコFWフォラリン・バログンだ。アメリカのエースであり、パラグアイ戦でも好パフォーマンスを見せたFWクリスティアン・プリシッチもバログンの実力を絶賛する。「彼は恐るべき存在だよ。彼がチームにいてくれて嬉しい。このままの調子を維持してほしいね。誰もが得点シーンに注目す