開催国の1つとして2026W杯に臨むアメリカ代表は、グループステージ初戦でパラグアイ代表を4-1で撃破。開幕前はアメリカの力量を疑問視する声もあったが、観衆の想像を超えるパフォーマンスで1勝目を手にした。英『Daily Mail』によると、元アメリカ代表FWジョジー・アルティドールはアメリカが優勝する可能性もあると期待を口にしている。その読みが当たるかは分からないが、アルティドールは世界的に世代交代の時と重なる今大会は