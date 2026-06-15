ルベン・アモリム体制では出番を失ったが、今季途中にマイケル・キャリックが指揮官に就任してからは出番を取り戻し、2026W杯を戦うイングランド代表にも選ばれたマンチェスター・ユナイテッドMFコビー・メイヌー。イングランド代表のスタメンに入れるかは分からないが、21歳の若きMFは初のW杯へ挑むことになる。それを前にマンチェスター・ユナイテッド公式がメイヌーのインタビューを伝えているが、メイヌーは子供の頃よりクラブ