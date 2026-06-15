湘南ベルマーレは15日、FW上月壮一郎が完全移籍で加入することを発表した。ドイツでの挑戦を経て日本へ復帰するアタッカーが、新天地として湘南を選択した。現在25歳の上月は京都サンガF.C.の下部組織出身。トップチーム昇格後はなかなか出場機会に恵まれず、2021年からはドイツへ渡り、2022-23シーズンはシャルケでブンデスリーガ出場とゴールも記録した。以降はポーランドでのプレイを経て、2025-26シーズンはドイツ3部のヴィク