ALIが、『ALI JUNGLE LOVE 2026 at Billboard Live TOKYO』を8月25日にビルボードライブ東京で開催する。 （関連：ALI「本当のバンドになったなと確信できた」トップメンバーと熱狂をもたらした『CASANOVA POSSE』ツアー） 同公演の開催で、ALIはビルボードライブ東京に初登場。リーダーでボーカルのLEOを中心にメンバー全員が日本とヨーロッパ、アメリカ、アジア