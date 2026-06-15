Chozen Leeが、『Chozen Lee Billboard Live Special』を9月14日にビルボードライブ大阪、9月18日にビルボードライブ東京で開催する。 （関連：ショーン・ポールはなぜ「ダンスホール・レゲエ界の帝王」と呼ばれるのか？） 同公演は、巧みなリリックと心地よくも力強いフロウ、そしてステージングの唯一無二の世界観が存分に発揮される特別なステージになるという。 なお同公