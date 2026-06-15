ジュビロ磐田は15日、秋葉忠宏監督の就任を発表した。2026-27シーズンからチームの指揮を執ることとなり、名門復活を目指すクラブの再建を託される。現在50歳の秋葉監督は、ザスパ草津（現ザスパ群馬）、水戸ホーリーホック、清水エスパルスなどで指揮を執り、2024年には清水をJ2優勝とJ1昇格へ導いた実績を持つ。2026シーズンはヴィッセル神戸のコーチとしてリーグ優勝に貢献していた。昨季からJ2で戦う磐田は思うような成績を残