日本時間の早朝、キックオフとなったサッカー・ワールドカップ 日本対オランダの一戦。結果は引き分けでしたが見事な戦いぶりでした。試合終了直前に日本が2対2に追いつき、大いに盛り上がりました！ 【写真を見る】サッカーW杯 白のユニフォームが大人気!? ｢普段使いできそう｣ 鈴木淳之介選手の地元･岐阜でも熱狂応援 （購入した人）Q.何を購入しに来た？「アウェー（ユニフォーム）を買っ