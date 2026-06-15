自民党の衆議院議員の事務所に車で突っ込み、そのまま逃走したとして男が逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、韓国籍で舞鶴市の自営業、日本名・柴田和哉、本名・金数哉容疑者（65）です。 警察によりますと、金容疑者は13日午後11時半ごろ、京都府舞鶴市引土にある自民党の本田太郎衆議院議員（52）の事務所に運転していたワンボックスカーで突っ込み、シャッターなどを壊したにもかかわ