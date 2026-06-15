関空にエアアジア・マレーシアが就航し、初となる機体が空港に降り立ちました。 マレーシアのクアラルンプールから台湾の高雄を経由し、関西空港を結ぶ便の運航を始めたのは「エアアジア・マレーシア」です。 エアアジアによりますと、クアラルンプールはインドネシアやオーストラリアなどへの経由地として近年、需要が高まっているといいます。 関空を運営する関西エアポー