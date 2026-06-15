歌舞伎俳優の坂東新悟が１５日、東京・大田区の新田神社で中村鴈治郎と国立劇場７月歌舞伎鑑賞教室「神霊矢口渡（しんれいやぐちのわたし）」（７月４〜１５日、東京・大田区民ホール・アプリコ）の成功祈願を行った。平賀源内が福内鬼外（ふくちきがい）の筆名で書いた時代物の名作。強欲な渡し守頓兵衛（鴈治郎））が、金のために娘お舟（新悟）が一目惚れした新田義峰（中村萬太郎）を殺そうとする物語。お舟は、一目惚れし