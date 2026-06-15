シェークスピア戯曲翻訳の第一人者で、温かみのある劇評でも知られた英文学者で演劇評論家の小田島雄志（おだしま・ゆうし）さんが８日、老衰のため亡くなった。９５歳だった。告別式は近親者で行った。日本を代表するシェークスピア俳優で、演出もしてきた吉田鋼太郎さん（６７）は現在、小田島雄志さん訳による舞台「リア王」に主演している。小田島さんを追悼するコメントを読売新聞に寄せた。◎僕は約５０年シェイクスピ