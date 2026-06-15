24年6月に76歳で亡くなった落語家桂ざこばさんの弟子、桂塩鯛（71）桂出丸（61）桂わかば（62）桂力造（47）桂米之助（47）桂惣兵衛（47）桂青葉（38）桂りょうば（54）が15日、大阪市のサンケイホールブリーゼで「桂ざこば三回忌米朝一門会」（8月11日、サンケイホールブリーゼ）の取材会に出席した。筆頭弟子の塩鯛は「早いもので丸2年。この頃、夢によう出てきます。非常に朝の寝覚めが悪い。『早いこと来い』と言われてるよ