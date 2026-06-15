『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（39）ウルフドッグス名古屋山田脩造前編ウルフドッグス名古屋で10年以上プレーする山田脩造photo by スポーツ報知/アフロ【バレーのおかげで世界が広がった】――現役生活を、どう終わりたいですか？33歳のベテランだからこそ、失礼を承知で訊いた。バレーボールの世界では30代に入ると、現役選手が少なくなる。トップリーグで10年以上プレーを続けてきたウルフドッグス