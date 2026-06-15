the Sea/ハワイアンなフルーツカフェ「フルーツかき氷」1180円〜久米島の海水から作るふわふわかき氷の専門店。選んで作れるフルーツかき氷や、トロピカルなオリジナルスイーツが揃います。「フルーツかき氷」は、南国フルーツのピューレやクリームを自由にカスタマイズできる一品。好きな組み合わせを見つけてみてくださいね！（写真左から）「グラニータ（いちご練乳）」980円、「練乳フラッペ（海塩マンゴー）」830円「グラニー