元日向坂46の女優が6月14日、自身のXを更新。サッカー日本代表のユニフォーム姿を披露し、その“ピッタリサイズ”の着こなしに反響が集まっている。投稿したのは影山優佳（25）。2001年生まれの影山は、2016年5月に「けやき坂46オーディション」に合格して芸能界デビュー。2018年6月に学業を優先するためグループ活動休止が発表され、「日向坂46」へと改名していたグループに2020年5月に合流して活動を再開したが、2023年7月にグル