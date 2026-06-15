【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの山之内すずが6月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。旬の食材を使った漬け物作りが反響を呼んでいる。【写真】24歳美人タレント「レパートリー多くてさすが」“今が旬”実山椒の漬物2種類◆山之内すず、梅のシロップ漬け＆実山椒の漬け物作り山之内は「おいしくなあれ！！」などとつづり、ガラス瓶いっぱいに梅シロップ、梅酒を仕込んだ様子を投稿。さらに、今が旬の実山椒を