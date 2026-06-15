【モデルプレス＝2026/06/15】女優でモデルの生見愛瑠が6月14日までに自身のInstagramを更新。Netflixで配信中のドラマ「喧嘩独学」のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】24歳美人モデル「脚のラインが綺麗すぎる」美脚ちらりのミニスカ姿◆生見愛瑠、美脚映えるミニスカート衣装生見は「朝宮夏穂です。この制服を着てた頃が懐かしいです」などとつづり、ドラマ「喧嘩独学」のオフショットを複数枚投稿。自身が演じる