ボーイズグループ&TEAMのメンバー、Kが思い出を振り返った。6月15日、Kは自身のインスタグラムを更新。【写真】「顔が素晴らしい」最強アイドルのKキャプションには、韓国語で「韓国活動」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、日本3rdアルバム『We on Fire』で韓国の音楽番組などにて活動を展開したときの裏側を捉えたものである。（写真＝K Instagram）写真のなかのKは、さまざまな衣装やメイクでト