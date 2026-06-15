UHA味覚糖は6月15日、大阪市中央区の本社ビル内の「UHA PARK & CAFE」で、「忍者めし 巨峰」のパッケージをオリジナルデザインにできるプリントサービスを開始した。パッケージに描かれたキャラクターの顔部分を、利用者自身の写真から生成したイラストに差し替えて、“オリジナル忍者めし”を作成できる。「オリジナル忍者めし」と「通常忍者めし」各1個にケースが付いて、価格は税込1,100円。所要時間は約30分。「オリジナル