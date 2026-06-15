東京ディズニーシーの開業25周年を記念した“特別な新幹線”が15日、公開されました。会場には、あの“人気キャラクター”も駆け付けました。15日、JR東海の浜松工場でお披露目されたのは…。（記者リポート）「JRとディズニーが協力してつくった新幹線には、ディズニーを代表するキャラクターが描かれ、ミッキーやミニーの姿もあります」ディズニーキャラクタӦ