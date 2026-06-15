テックデモ映像「GRAVITY」 ゲームサウンド開発を専門に行なっているAZSTOKEは、運営する屋外特化型フィールドスタジオ「SKYSQUARE(スカイスクエア)」において、1トン級の鉄骨を重機を使って釣り上げて落下させた音や、雨や雷といった環境音など、同フィールドで収録した音源を使ったテックデモ映像「GRAVITY(グラビティ)」をYouTubeで公開した。 SKYSQUARE Tech Demo [ GRAVITY ] SKYSQUAREの特徴で