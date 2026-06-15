サッカーJ2のジュビロ磐田は15日、清水エスパルス前監督の秋葉忠宏氏が監督に就任すると発表しました。千葉県出身の秋葉新監督は2023年に、当時J2だった清水エスパルスのコーチに就任。その後、監督に昇格すると、2024年にJ2で優勝を果たし、J1昇格に導きました。今シーズンはヴィッセル神戸のコーチに就任し、J1百年構想リーグ優勝に貢献しました。秋葉新監督は「このクラブを再び力強く前進させる