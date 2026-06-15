タレントのマツコ・デラックス（53）が15日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。話題の「東京ノース」について語った。番組ではZ世代の女性が密かに住みたがる街として昨今注目を集める東京の北区、板橋区、豊島区など東京23区の北エリアである通称「東京ノース」についてトーク。MCの大島由香里アナから「マツコさんはこの“東京ノース女子”というのはご存じでしたか？」と話題を振られる場面があった。