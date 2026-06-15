ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんが6月14日、自身のインスタグラムのストーリーズに、夫・加藤茶さんのための“専用ごはん”の写真を投稿しました。【写真を見る】【 加藤綾菜 】“カトちゃん専用の健康メニュー” 公開「タンパク質、塩分、カリウム抑えたメニュー」自身の食事は「カトちゃんの余り物。笑」投稿された画像には、木製テーブルの上に和洋折衷の料理が整然と並んでいる様子が写されて