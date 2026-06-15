タレントの岡田結実（26）が15日、自身のインスタグラムを更新。原付免許取得の経緯を明かした。お笑い芸人の出川哲朗の人気冠番組「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）に、たびたび出演している岡田。この日はストーリーズで「最近車欲しい欲が凄いけど、原付免許しかない」と打ち明けた。そして原付免許取得の経緯について「出川の哲朗さんに俺のために原付免許取ってくれとほぼ圧力で取りました