沖縄には梅雨前線による発達した雨雲がかかり、激しい雨が降り続いています。沖縄本島北部では、15日午後8時頃にかけて、線状降水帯が発生して非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。そのため、命に関わる災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。自治体による避難情報を確認するとともに、今後の大雨によって外出などが困難となるおそれがあることから、危険な場所にいる方は、速やかに適切な避難