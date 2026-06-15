大地真央（70）が、14日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。最近ハマっていることを明かした。今、ハマっているものとしてシール帳を持参した大地は「『おコメの女』の時に、佐野勇斗くんが手帳とシールをくださったんですよ。そこから始まって、いろんな人と交換して」と、1月期のテレビ朝日系ドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」で共演したM!LKの佐野勇斗がきっかけだと明かした。「