インフルエンサーでYouTuberのしなこさんは6月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメン過ぎる姿を公開しました。【写真】しなこ、別人級のイケメンショットに反響「定期的にこれしてください」しなこさんは「はいしなこです!!!!こっちに目覚めそうです....!!」と一般ユーザーのポストを引用し、1枚の写真を公開。クールな表情で鏡越しの自撮りショットを披露しました。銀髪のウィッグに黒いシャツを合わせ、普段とは一転した中