サッカーW杯、8大会連続出場となったFIFAランク18位の日本は初戦で同8位で過去3度の準優勝を誇る強豪オランダに2−2で引き分け、勝ち点を1とした。冨安健洋からプレゼントされたサイン入り日本代表ユニホームを着用して応援したにしたんクリニック、西村社長は15日、TikTokを更新。「いやもう本当にね、よく追いつきましたね、本当に。もう最後までね、誰一人集中力を切らすことなく」と、興奮気味に振り返った。【写真】後半、同