営業運行中にルートを間違えた名古屋の市バスの運転士。転回禁止の場所でUターンし、道路交通法違反として青切符を交付されました。 【写真を見る】｢早く戻らなくては｣ 運行ルート間違え…転回禁止の場所でＵターン 市バス運転士に青切符 当時2人の乗客 名古屋市 青切符を交付されたのは、名古屋市バスの鳴尾営業所に所属する39歳の運転士です。名古屋市交通局によりますと、この運転士は6月8日午後8時3