内蒙古自治区初のAI製鉄プロジェクトである「包鋼智冶」スマート製鋼大規模モデルがこのほど、包頭鋼鉄（包鋼）集団の第1号転炉で本格稼働を開始しました。同プロジェクトは従来の「経験に基づく製鋼」が抱えるボトルネックを打破し、人による判断からデータアルゴリズムによる自律的な管理・制御への転換を実現したものです。包鋼集団は、自社の技術革新拠点である北京包鋼鋼鉄技術の革新的能力を最大限に活かしてAIアルゴリズム