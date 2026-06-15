林道から日常の足まで、30〜40代を中心に幅広い層から支持2025年9月15日に発売されたカワサキの「KLX230シェルパS」は、本格オフロードモデルの性能を継承しつつ親しみやすさが追求されたモデルです。2024年に発売された「KLX230シェルパ」をベースに、さらに足つき性を高めた派生モデルで、ボディサイズは全長2060mm×全幅920mm×全高1125mm、シート高825mmとなっており、高張力鋼を用いたペリメターフレームが採用されていま