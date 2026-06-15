けさ（15日）、岡山市中区の民家の敷地内で、駐車中の乗用車の中を物色していた男が、車の持ち主の男性に発見され、顔を殴った疑いで逮捕されました。 事後強盗未遂の容疑で現行犯逮捕されたのは、岡山市北区幸町の無職の男（79）です。警察によりますと、男はきょう（15日）午前9時50分ごろ、岡山市中区平井の民家の敷地内に駐車されていた車の中を物色中に、車の所有者の男性（53）に発見され、捕まるのを逃れようと男性の顔を