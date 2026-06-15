宇崎竜童が、『Blossom雷舞道2026 竜童組SOLO project 「宇崎竜童・ひとり竜童組」』を9月20日にビルボードライブ大阪で開催する。 （関連：宇崎竜童、ロックンロールへの夢から開けた50年の変遷山口百恵とのエピソードや“生死を分けた出来事”も） 同公演は『ひとり竜童組』と題し、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドの世界観をソロスタイルで表現する特別なステージ。和のリズムとロックの熱を