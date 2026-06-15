◆ 白球つれづれ2026・第24回セ・パ交流戦は大詰めを迎え、王者の行方に注目が集まっている。14日に、ソフトバンクに代わって首位に立ったのは西武だ。巨人との激闘。石井一成選手の一発で挙げた1点を守り切り、13勝3敗1分けと白星を積み上げた。交流戦の残りは雨天中止分の3試合。16日の阪神−西武戦（甲子園）に、引き分けか、勝てば西武が交流戦初の優勝。もし負けた場合はソフトバンクや、日本ハムにもチャンスは巡っ