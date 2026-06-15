サンリオの人気キャラクター”コロコロクリリン”をデザインした「コロコロクリリン ミンナしゅ〜ごう！ポーチコレクション」が、6月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】トートバッグも登場！愛おしさ満点のポーチコレクション一覧■クリリンのファミリーが大集合今回登場するのは、ゴールデンハムスターの男のコ“クリリン”と“サクラ”、そして七つ子たちをデザインした、かわいさ満点のポー