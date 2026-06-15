［北中米ワールドカップ］日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム日本代表は、北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。50分に失点し、57分に中村敬斗のゴールで試合を振り出しに戻すも、64分に勝ち越し弾を許す。それでも88分に鎌田大地が同点弾を挙げて、２−２で引き分けた。追いついて、本当に良かった。負けと引き分けでは、全然違うからね。特に