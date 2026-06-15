元モーニング娘。の市井紗耶香（42）が、13日放送のテレビ東京『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（土曜深0：55）に出演。モーニング娘。を卒業後、アルバイトしていたことを明かした。【写真】書面で「辞退」を報告した市井紗耶香番組では、東京・五反田の飲食店で、松岡昌宏、博多大吉がゲストの市井を迎え、食事を楽しみながらトークを展開した。卒業後の生活について大吉から「普通にバイト、働いてたっていう？