大気の状態が非常に不安定で、東北ではゲリラ雷雨となっています。一方、沖縄県では線状降水帯直前予測が発表され、災害発生の危険度が高まっています。上空の寒気の影響で、東北では局地的に雷雨となっています。15日夜にかけて大雨による土砂災害や河川の増水に注意してください。一方、沖縄県では午後、線状降水帯直前予測が発表され、今後3時間以内に線状降水帯が発生し非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性があります。