【マニラ共同】陸上自衛隊が6月下旬、台湾に近いフィリピン最北バタネス州で、フィリピン軍の航空機に搭乗した陸自第1空挺団（千葉県船橋市）の隊員をパラシュート降下させる訓練を実施する方向で、フィリピン側と調整していることが15日、分かった。海洋進出を強める中国を念頭に日本とフィリピンが防衛協力を拡大させる中での訓練となり、中国の反発が予想される。自衛隊とフィリピン軍の関係者が明らかにした。バタネス州は