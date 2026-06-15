NPB（日本野球機構）は15日、7月28日に東京ドーム、29日に富山市民球場で開催する「マイナビオールスターゲーム2026」の前日イベントとして、「マイナビオールスターゲーム THE FESTIVAL 2026 in TOKYO-TOYAMA」を開催することを発表しました。7月27日に東京ドームシティ内のシアターGロッソで行われる前日イベントでは、第1部で11球団のマスコット・12球団のチアパフォーマー＆ホームランガールによるコラボレーションイベントの