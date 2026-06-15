◇MLB ホワイトソックス6-4ドジャース(日本時間15日、レート・フィールド)ロバーツ監督が試合を欠場しました。この日はロバーツ監督に代わりレーマン監督代理が指揮を務めました。ロバーツ監督は娘の大学の卒業式に参加するために試合を欠場したといいます。ドジャースは妻が出産の際には「父親リスト」を利用して最長3日間産休が取れます。大谷翔平選手も昨年4月に真美子さんが長女出産の際には使用しています。また、球団イベン