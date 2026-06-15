お笑いトリオ「パンサー」の向井慧が１５日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（午前８時３０分〜）に出演。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で、２―２で引き分けとなった日本対オランダ戦に言及した。自身も小学校時代にサッカー部だったという向井だが「そんな別にサッカー好きじゃない。ほんと普通」。この日の試合は日本時間で朝５時キックオフで「迷いましたね。葛藤あ